Лыжники сборной Норвегии получили выплаты за пропуск декабрьских этапов Кубка мира и многодневки «Тур де Ски». Как сообщил спортивный директор команды Эспен Бьервиг, общая сумма составила около 1,4 миллионов норвежских крон, что равняется примерно 162 тысячам долларов.

Деньги были направлены спортсменам в виде стипендии. Согласно информации NRK, наибольшие выплаты получили Йоханнес Клэбо и Тереза Йохауг — по 125 тыс крон (14,5 тыс долларов).

Лыжники, входящие в топ-3 зачетов в отдельных дисциплинах, получили по 100 тысяч крон ($11500), топ-6 – по 75 тысяч крон ($8700), топ-15 – по 50 тысяч крон ($5800), с 16-го места и ниже – по 30 тысяч крон ($3500). Списки составлялись с учетом результатов прошлого сезона и выступления на первом этапе Кубка мира в Руке.

Меньше всего денег получили Эмиль Иверсен и Хелене Марие Фоссесхолм.