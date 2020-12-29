Портал Transfermarkt представил обновленный рейтинг российских футболистов с самой высокой трансферной стоимостью.

На первом месте располагается полузащитник «Монако» Александр Головин, стоимость которого оценивается в 20 миллионов евро. Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук идет вторым, его стоимость — 18 миллионов. Такой же показатель у защитника ЦСКА Марио Фернандеса, который замкнул тройку лидеров.

В первую пятерку рейтинга также вошли голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов (15 млн) и полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (14 млн).

Напомним, Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, до этого он провел четыре года в московском ЦСКА. Миранчук присоединился к «Аталанте» в летнее трансферное окно, ранее он выступал за «Локомотив».