Российский пилот Никита Мазепин рассказал, когда начнет готовиться к новому сезону, который станет для него дебютным в Формуле-1. Ранее гонщик подписал контракт с командой «Хаас».

«Дни до старта в «Формуле-1»? Еще не успел начать считать. Так или иначе сезон начнется в марте. На предсезонных тестах. К сожалению, цифра очень большая. Начну готовиться в январе 2021 год», — сказал Мазепин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Пилот подчеркнул, что сейчас, в межсезонья, подготовка заключается лишь в том, что он находится с командой и знакомится с сотрудниками в виртуальном режиме. Мазепин назвал это вводным этапом и добавил, что в первых числах января прилетит в Англию и начнет работать с командой лично.

Напомним, прошлый сезон Мазепин провел в Формуле-2. После подписания контракта с «Хаас» пилот оказался в центре скандала, опубликовав видео, в котором якобы пристает к девушке.