Чемпионка Японии по фигурному катанию Рика Кихира с апреля следующего года приступит к дистанционному обучению в частном японском университете Васэда на факультете гуманитарных наук.

Там же учился двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, который в этом году получил диплом.

Как сообщила сама Кихира, в середине января она планирует вернуться в Швейцарию и продолжить тренировки у Стефана Ламбьеля.

Напомним, в минувшие выходные завершился чемпионат Японии, Кихира завоевала золотую медаль. В короткой программе она исполнила тройной аксель, в произвольной впервые прыгнула четверной сальхов. Победителем мужских соревнований стал Ханю.