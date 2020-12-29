Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на то, что блогер Василий Уткин сравнил его с футболистом Франческо Тотти.

«Мне очень приятно, что Василий Уткин сравнил меня именно с Тотти, который всю жизнь играл в одном клубе. В современном футболе это большая редкость. А Франческо всегда был верен своей родной команде «Рома». Для меня родная команда – это моя жена Таня и дети», – сказал Ягудин, слова которого приводит Sports.ru.

Напомним, Ягудин является обладателем золотой медали Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, также он четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. В ходе своей карьеры Алексей сначала тренировался у Алексея Мишина, затем перешел к Татьяне Тарасовой, под руководством которой добился наибольших успехов.