Итальянский журналист Чиро Венерато сообщил, что московский «Спартак» по-прежнему проявляет интерес к защитнику «Наполи» Эльсеиду Хюсаю.

По словам Венерато, более конкретный интерес к албанскому футболисту исходит от «Ромы», но могут появиться и другие претенденты.

«Есть московский «Спартак», который уже интересовался игроком и отправлял официальное предложение в «Наполи», но Гаттузо заблокировал трансфер. Для игрока наиболее приемлемый вариант — остаться в Италии», — приводит слова журналиста Radio Kiss Kiss Napoli.

Напомним, Хюсай защищает цвета «Наполи» с 2015 года, до этого он выступал в составе «Эмполи». Ранее стало известно, что «Спартак» предложил защитнику пятилетний контракт с зарплатой в размере 3 миллиона евро в год. Однако игрок решил остаться в «Наполи».