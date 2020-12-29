Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выбрал лучшего нападающего Российской Премьер-Лиги в 2020 году.

«Дзюба. Он и забивает, и отдаёт, делает много черновой работы, помогает партнёрам», — сказал Мостовой, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в текущем сезоне Дзюба принял участие в 17 матчах РПЛ, в которых записал на свой счет 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

По итогам первой части сезона «Зенит» идет единоличным лидером турнирной таблицы, набрав 41 очко в 19 встречах. Второе место занимает московский ЦСКА с 37 очками, третье — «Спартак» (35). В первую пятерку также входят «Сочи» (33) и «Ростов» (32).