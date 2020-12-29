Российские лыжники, тренирующиеся в группе Юрия Бородавко, получили допуск к участию в многодневке «Тур де Ски».

«Наша группа сейчас в Италии, завтра мы переезжаем в Валь-Мюстаир. Группа сдала тесты и получила допуск на участие в соревнованиях, так что пока никаких проблем нет», — сказал Бородавко, слова которого приводит ТАССю

Тренер добавил, что лыжники из группы, которая находится в Тоблахе, тоже сдали тесты на коронавирус и ждут результаты. Если они будут отрицательными, то уже завтра вся команда соберется в швейцарском Валь-Мюстаире.

Напомним, под руководством Юрия Бородавко тренируются Александр Большунов, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Наталия Мекрюкова.

«Тур де Ски» будет проходить в Швейцарии и Италии в период с 1 по 10 января.