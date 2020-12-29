Российская фигуристка Александра Трусова станет специальным гостем ледового шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Лебединое озеро».

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в «Инстаграме».

«Приглашаю всех. До встречи в Новом году!» — написала Трусова.

Мероприятие будет проходить в период с 30 декабря по 5 января в Москве на «ВТБ Арене». В шоу, помимо самого Плющенко и его сына Александра, известного как Гном Гномыч, примут участие олимпийские чемпионки Сочи-2014 Аделина Сотникова и Елена Ильиных.

Также Плющенко анонсировал участие Станиславы Константиновой, которая в нынешнем сезоне тренируется в его академии под руководством Александра Волкова.