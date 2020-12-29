Российский пилот Никита Мазепин, который в сезоне-2021 дебютирует в Формуле-1 за команду «Хаас», поделился мнением о том, почему его часто штрафовали в Формуле-2.

Один раз гонщик даже лишился победы, однако, по его мнению, причины такого отношения не имеют ничего общего с соревнованиями.

«Так случилось, что есть определённые причины, не связанные с гоночным миром, по которым, возможно, ко мне относятся чуть иначе. Я к этому привык и отношусь к этому абсолютно нормально», — заявил Мазепин в эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам пилота, когда его лишили победы в Спа, он сказал, что сам виноват, так как приехал с преимуществом в одну секунду, а не в пять.

Напомним, напарником Мазепина в «Хаасе» будет Мик Шумахер.