«Неординарный игрок»: Сёмин выбрал лучшего нападающего 2020 года

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кого считает лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги в 2020 году.

«Здесь выберу Влашича. Это системообразующий игрок, бомбардир, много моментов создаёт. Да и вообще неординарный игрок», — сказал Сёмин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, Влашич защищает цвета ЦСКА с 2018 года. В текущем сезоне 23-летний хорват отыграл 17 матчей в чемпионате России, записал на свой счет восемь забитых голов и пять результативных передач.

Ранее Александр Мостовой также принял участие в опросе про лучшего нападающего и выбрал Артема Дзюбу.