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  • 23:37,  29 декабря 2020
Футбол
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«Неординарный игрок»: Сёмин выбрал лучшего нападающего 2020 года

&#171;Неординарный игрок&#187;: Сёмин выбрал лучшего нападающего 2020 года
Юрий Семин. Фото: Instagram.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кого считает лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги в 2020 году.

«Здесь выберу Влашича. Это системообразующий игрок, бомбардир, много моментов создаёт. Да и вообще неординарный игрок», — сказал Сёмин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, Влашич защищает цвета ЦСКА с 2018 года. В текущем сезоне 23-летний хорват отыграл 17 матчей в чемпионате России, записал на свой счет восемь забитых голов и пять результативных передач.

Ранее Александр Мостовой также принял участие в опросе про лучшего нападающего и выбрал Артема Дзюбу.

По итогам первой части сезона «Зенит» идет единоличным лидером турнирной таблицы, набрав 41 очко в 19 встречах. Второе место занимает московский ЦСКА с 37 очками, третье — «Спартак» (35). В первую пятерку также входят «Сочи» (33) и «Ростов» (32).

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