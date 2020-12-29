Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков будет единственным кандидатом на выборах главы организации.

Согласно информации на официальном сайте РФС, избирательный комитет Союза рассмотрел поступившие от членов организации документы и выдвинутых кандидатов и зарегистрировал только Дюкова, которого поддержали 56 организаций.

Выборы президента РФС состоятся 4 февраля 2021 года на внеочередной конференции.

Напомним, Дюков возглавил РФС в феврале 2019 года. До этого на протяжении девяти лет он занимал пост президента «Зенита». Под его руководством сине-бело-голубые трижды выиграли чемпионат России, дважды — Кубок страны, а также стали обладателями Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.