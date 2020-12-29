В Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Менора Мивтачим Арена» стартовал баскетбольный матч между местным «Маккаби» и петербургским «Зенитом». Команды встречаются в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, игра началась в 22:05 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция встречи доступна по ссылке.

«Маккаби» неудачно начал сезон — у израильского клуба было всего две победы в семи стартовых матчах. Однако сейчас хозяева находятся в отличной форме — выиграли четыре из пяти последних встреч в Евролиге.

Подопечные Хави Паскуаля в 14 турах Евролиги потерпели пять поражений и одержали девять побед. В предыдущем матче «Зенит» на своем паркете разгромил сербскую «Црвену Звезду».