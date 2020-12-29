Английская Премьер-лига может уйти на двухнедельный перерыв в январе 2021 года. Председатели чемпионата рассматривают данный вариант в связи со всплеском заражения коронавирусом в клубах.

По информации The Telegraph, клубы уже начали обсуждение возможного перерыва в начале годы. Отмечается, что некоторые менеджеры топ-команд после переноса матча «Эвертон» — «Манчестер Сити» обсуждали такой вариант в неформальных переговорах.

Под вопрос поставлено проведение матча между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» в рамках 16-го тура АПЛ. Кроме того, матч «Саутгемптона» с «Вест Хэмом» пропустит главный тренер «святых» Ральф Хазенхюттль из-за положительного результата одного из членов его семьи.

При этом «Шеффилд Юнайтед» сможет сыграть с «Бернли» несмотря на то, что ряд представителей команды сдал положительные тесты на коронавирус.

Последнее тестирование в АПЛ выявило 18 заболевших — это рекордное количество с августа.