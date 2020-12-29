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  • 23:39,  29 декабря 2020
Футбол
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Черданцев не исключает, что Овчинников вернется в «Локомотив» после ухода из ЦСКА

комментатор, Черданцев
Георгий Черданцев. Фото: https://www.instagram.com/cherdantsev71

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мыслями о будущем тренера Сергея Овчинникова, который покинул ЦСКА по истечении контракта. Эксперт не исключил, что Овчинников вернется в московский «Локомотив».

«Вот появился Овчинников. Конечно, сразу главным без опыта самостоятельной работы — это риск, но в «Локо» новая команда руководителей, так что мало ли, вдруг они рисковые люди», — написал Черданцев у себя в телеграм-канале.

При этом комментатор отметил, что есть и более очевидные кандидаты среди воспитанников Юрия Сёмина.

«Я считаю, для «Локо» это принципиально: чтобы следующим тренером (полагаю, Николич долго не задержится) был человек из старого «Локо». Для преемственности» — написал Черданцев.

Напомним, также ЦСКА покинул тренер Виктор Онопко, вместе с Овчинниковым он входил в штаб Виктора Гончаренко.

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