Черданцев не исключает, что Овчинников вернется в «Локомотив» после ухода из ЦСКА

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мыслями о будущем тренера Сергея Овчинникова, который покинул ЦСКА по истечении контракта. Эксперт не исключил, что Овчинников вернется в московский «Локомотив».

«Вот появился Овчинников. Конечно, сразу главным без опыта самостоятельной работы — это риск, но в «Локо» новая команда руководителей, так что мало ли, вдруг они рисковые люди», — написал Черданцев у себя в телеграм-канале.

При этом комментатор отметил, что есть и более очевидные кандидаты среди воспитанников Юрия Сёмина.

«Я считаю, для «Локо» это принципиально: чтобы следующим тренером (полагаю, Николич долго не задержится) был человек из старого «Локо». Для преемственности» — написал Черданцев.