Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо признался, что в минувшем сезоне его впечатлили выступления Джорджа Расселла и Пьера Гасли.

«Джорджу не нужно было завоёвывать поул в составе «Мерседеса», чтобы доказать, что он талантлив. Тем не менее он был близок к этому», — сказал Риккардо, слова которого приводит Nextgen-Auto.

По мнению гонщика, самым впечатляющем моментом был сильный старт Расселла и тот факт, что британцу удалось лидировать в гонке и контролировать её. Джордж доказал, что его потенциал реален, и показал, что у него есть талант, уверен Риккардо.

«Вместе с тем, трудно выбрать кого-то из пары Расселла с Гасли. Оба выдали классный сезон. Пьер выиграл сумасшедшую гонку и финишировал на четвёртом месте. Снимаю перед ним шляпу за такой сезон», — добавил Риккардо.

Напомним, Расселл выступает за «Уильямс», но провел гонку в составе «Мерседеса», когда Льюис Хэмилтон заболел коронавирусом. Пьер Гасли является пилотом «Альфа Таури».