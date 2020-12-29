Появились претенденты на замену Чимаеву в бою с Эдвардсом

Американский боец UFC в среднем весе Кевин Холланд заявил, что готов заменить Хамзата Чимаева в поединке с Леоном Эдвардсом.
«Слышал, что в гостинице на Бойцовском острове появилась свободная комната и необходим реальный боец на 20 января?» — написал Холланд на своей странице в «Твиттере».
Однако он оказался не единственным, кто захотел выйти на замену. Аналогичное желание выразил и Висенте Луке.
«Готов принять реванш с Эдвардсом. Знаю, что болельщики с удовольствием посмотрят такой бой», — отметил Луке.
Ранее стало известно, что бой между Чимаевым и Эдвардсом, который должен был пройти на предстоящем турнире UFC 20 января, отменен уже во второй раз.
На счету 26-летнего Чимаева девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В активе 29-летнего Эдвардса 18 побед и три поражения.
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