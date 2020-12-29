«Химки» потерпели очередное поражение в регулярном чемпионате Евролиги: сегодня, 29 декабря, подмосковный клуб проиграл греческому «Олимпиакосу» со счетом 88:105 в матче 17-го тура регулярного чемпионата.

Таким образом, российский клуб одержал лишь две победы в первой части сезона и потерпел 15 поражений. Этот результат — повторение худшего показателя к середине регулярного чемпионата после смены формата сезона в Евролиге.

Ранее так же неудачно выступала турецкая «Дарюшшафака»: в сезоне-2018/19 команда после 17 туров тоже шла с двумя победами. По итогам всего сезона, включающего 30 матчей, клуб занял последнее место в таблице, выиграв всего пять игр.