Опубликован состав сборной России на «Тур де Ски», бой Бетербиева с Дейнесом перенесен. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Бой Бетербиева с Дейнесом перенесен из-за ковида

Российский боксер чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев сообщил, что заразился коронавирусом. Его бой с немцем Адамом Дейнесом будет перенесен на неопределенное время.

Глава ФЛГР назвала состав на «Тур де Ски»

Елена Вяльбе огласила состав команды на многодневку «Тур де Ски», которая пройдет с 1 по 10 января. Мужскую команду представят Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Александр Терентьев. За женскую команду выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина, Анастасия Фалеева.

Диего Коста покинул «Атлетико»

Форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста покинул клуб. Сегодня «Атлетико» официально сообщил о расторжении контракта с футболистом, который был рассчитан до 30 июня 2021 года.

Нисканен снялся с «Тур де Ски»

Двукратный олимпийский чемпион Ииво Нисканен рассказал, что не примет участие лыжной многодневке «Тур де Ски». Ведущий лыжник сборной Финляндии решил позаботиться о своем здоровье и поберечься в преддверии ЧМ.

Малком — самый подешевевший игрок РПЛ

Бразильский форвард «Зенита» Малком показал самое большое в РПЛ снижение трансферной стоимости. Как показывает Transfermarkt.ru, футболист, пропустивший много матчей из-за травмы, подешевел на шесть миллионов евро.

Овчинников и Онопко покинули ЦСКА

Тренеры Сергей Овчинников и Виктор Онопко, входившие в штаб Виктора Гончаренко, покинули ЦСКА по истечении контрактов. Онопко проработал в ЦСКА более 10 лет, придя в команду, когда ее возглавил испанский специалист Хуанде Рамос. Овчинников усилил тренерский штаб Леонида Слуцкого в 2014 году.

Косторной подарили щенка

Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная показала подарки от болельщиков, которые получила на Новый год. На встречу с поклонниками Алёна пришла вместе со щенком породы сиба-ину и сообщила, что это подарок от близких людей.