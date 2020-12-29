Сборная России U20 встретится со сверстниками из Австрии в третьем туре группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Игра будет проходить в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плейс» сегодня, 30 декабря, и начнется в 5:30 по московскому времени.

Подопечные Игоря Ларионова стартовали с победы, в первом матче обыграв сборную США со счетом 5:3. Однако затем российская команда всухую проиграла Чехии — 0:2.

Австрийцы разгромно проиграли оба матча, не забросив еще ни шайбы: сначала они пропустили 11 голов от США, затем четыре — от Швеции.

Также сегодня состоятся еще две встречи: в 2:00 мск Канада сыграет со Швейцарией, а в 22:00 финны встретятся со словаками.