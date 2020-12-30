В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» стартовал матч между молодежными сборными России и Австрии. Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, игра началась в 5:30 по московскому времени.

Подопечные Игоря Ларионова начали турнир с победы, в первом матче переиграв сборную США со счетом 5:3. Однако затем последовало поражение от Чехии — всухую, со счетом 0:2.

Австрийцы выступают еще более неудачно: команда потерпела два поражения, не забросив еще ни одной шайбы. В первом матче американские хоккеисты забили австрийцам 11 голов, во второй игре четыре шайбы забросила Швеция.

Для того, чтобы выйти в следующий раунд турнира, достаточно не занять последнее место в своей группе.