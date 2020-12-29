В Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Менора Мивтачим Арена» завершился баскетбольный матч между местным «Маккаби» и петербургским «Зенитом». Команды встречались в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, гости одержали победу со счетом 78:72.

В начале встречи израильская команда вышла вперед и выиграла первую четверть со счетом 22:18. Однако во втором игровом отрезки петербуржцы перехватили инициативу и не только сравняли счет, но и вышли вперед — 19:13.

Третья десятиминутка также осталась за «Зенитом» — 25:17. В последней четверти «Маккаби» удалось сократить отставание практически до минимума, однако гости в концовке игры вновь обрели преимущество — 20:16. Итоговый счет — 78:72 в пользу «Зенита».

Таким образом, подопечные Хави Паскуаля одержали десятую победу в текущем розыгрыше Евролиги.