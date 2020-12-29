Сделать фраг с AWP — полдела в раунде, в большинстве профессиональные команды чаще всего доигрывают до конца и выводят раунд в свою пользу. Именно поэтому менеджменту очень важно найти достойно игрока на снайперской винтовке.

Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев занял шестую позицию в рейтинге фрагов с AWP за текущий год. На первом месте расположился российский игрок Богдан xsepower Черников из коллектива forZe, которые имеет в среднем 0,49 убийств за раунд, то есть практически в каждом втором раунде делал фраг.

Данная статистика была опубликована на сайте HLTV, а за основу брались все коллективы, которые входят в топ-30 рейтинга.

Топ-10 снайперов по убийствам за раунд:

Богдан xsepower Черников ( forZe) — 0,49;

Черников ( forZe) — 0,49; Флориан syrsoN Рише ( BIG) — 0,48;

Рише ( BIG) — 0,48; Джами Jame Али ( Virtus.pro) — 0,45;

Али ( Virtus.pro) — 0,45; Артем iDISBALANCE Егоров ( Team Spirit) — 0,41;

Егоров ( Team Spirit) — 0,41; Кэнни kennyS Шраб ( G2 Esports) — 0,39;

Шраб ( G2 Esports) — 0,39; Александр s1mple Костылев ( Natus Vincere) — 0,38;

Костылев ( Natus Vincere) — 0,38; Валентин poizon Василев ( Complexity Gaming) — 0,37;

Василев ( Complexity Gaming) — 0,37; Каспер cadiaN Мёллер ( Heroic) — 0,37;

Мёллер ( Heroic) — 0,37; Матеуш mantuu Вильчевски ( OG) — 0,34;

Вильчевски ( OG) — 0,34; Николай device Ридтц ( Astralis) — 0,32.

Примечательно, что в десятку входит игрок с средним убийством за три раунда. Таким образом, можно сделать вывод, что делать фраги на снайперской винтовке не только очень важно, но и очень сложно.

Ранее стало известно, что киберспортивная команда Gambit Esports в CS:GO стала лучшей по соотношению побед и поражений за 2020 год. Статистика бралась среди двадцати коллективов по самому высокому рейтингу HLTV. Данная информация была опубликована на сайте HLTV.