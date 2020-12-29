Киберспортсмены Александр s1mple Костылев и electronic Шарипов продолжили совместную работу со своей организацией Natus Vincere. Срок контракта будет продлён до 2020 года. Данная информация была опубликована на сайте cybersport.ru

Оба киберспортсмена выступают за «Рождённых Побеждать» уже больше трёх лет и за это время успели достойно проявить себя на десятке турниров. Так, команда Александра s1mple Костылева заняли 3-4 место на ELEAGUE Major, который состоялся в 2018 году, а также занять то же место на Intel Extreme Masters Season XII, который проходил к Катовице 2019 году. Также коллектив добрался до гранд-финала на FACEIT Major London 2018.

Ранее стало известно, что игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев занял шестую позицию в рейтинге фрагов с AWP за текущий год. На первом месте расположился российский игрок Богдан xsepower Черников из коллектива forZe, которые имеет в среднем 0,49 убийств за раунд, то есть практически в каждом втором раунде делал фраг.