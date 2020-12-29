Комментатор и ведущий студии Maincast Виталий v1lat Волочай поделился своим мнением о киберспортивных дисциплинах и их месте в 2020 году. По его словам, продукт от Riot Games League of Legends заслуживаем права быть лучшем киберспортивной игрой года из-за того, что разработчики смогли подстроиться под коронавирусные условия и провести LAN-формат чемпионата мира.

Пока Dota 2, Rainbow Six, CS:GO и так далее сидели в онлайне и друг друга месили в одном регионе, ребята из Riot привезли 20 команд со всего мира в Китай, провели тестирование, закрыли всех в отеле на карантин, провели еще одно тестирование и провели на LAN чемпионат мира по League of Legends, который смотрело запредельно огромное количество людей.

Ранее комментатор и ведущий студии Maincast Виталий v1lat Волочай поделился мнением относительно 2020 года и коронавирусной пандемии, которая затронула мир киберспорта. Волочай считает, что изначально он ожидал намного большего роста киберспорта, однако всё скатилось в рутину.