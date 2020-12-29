Киберспортмен Оуэн smooya Баттерфилд заявил, что готов присоединиться к новой команде в шутере от Valve CS:GO. Данной информацией британский игрок поделился в твиттере.

Ищу себе новую команду в CS:GO. Ретвиты приветствуются

Последний раз, когда 21-летний геймер выступал на профессиональной сцене был период вместе с коллективом c0ntact Gaming с конца лета 2020 года. Вместе с командой киберспортсмен провёл несколько месяцев, после чего ушёл из ростера. Несмотря на довольно-таки юный возраст, smooya успел сыграть за Chaos, BIG и Espison Esports.

Баттерфилд является игроком снайперской позиции. Ранее стало известно, что игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев занял шестую позицию в рейтинге фрагов с AWP за текущий год. На первом месте расположился российский игрок Богдан xsepower Черников из коллектива forZe, которые имеет в среднем 0,49 убийств за раунд, то есть практически в каждом втором раунде делал фраг.