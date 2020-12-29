Киберспортивная организация FunPlus Phoenix изменила свой логотип и укоротила название. Теперь клуб называется FPX Esports. Данная информация была опубликована в твиттере организации.

Мы обновили наш бренд для всех подразделений и франшиз. Наш тотемный феникс выгравировал горящий знак на буквах FPX. Новое видение, которым мы хотим поделиться — это дух веры, страсти и возможностей. Fly Phoenix, Fly!

На новом логотипе присутствуют буквы FPX, которые «обвивает» пламя феникса. Данное нововведение пришлось по душе сообществу и некоторые из его представителей заявили, что логотип выглядит модно и свежо.

Ранее стало известно, что киберспортивная организация FunPlus Phoenix объявила о покупке полного состава игроков коллектива GODSENT по CS:GO. Представитель организации Петар Peca Маркович заявил, что оба клуба достигли соглашения в трансферной политики.