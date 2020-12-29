Комментатор студии Maincast Арен VeRsuta Зурабян поделился своим мнением относительного патча 7.28 в Dota 2. Он ожидал большего от разработчиков игры Valve и не доволен, тем что не было второй части обновления, в котором, предположительно, должны были выйти общие изменения меты и карты. Этими мыслями он поделился в твиттере.

Я чет не поняль. Говноним шарды это конечно прикольненько. Бомжехудвинг, на котором только по приколу побегать не более и пара говноартефактов. И это всё? Не верил до последнего, но похоже и правда все. Ну ивент на НГ точно забацают АТВИЧАЮ! Либо удалю дотку навсегда PEPECLOUNIWE

Ранее комментатор и ведущий студии Maincast Виталий v1lat Волочай поделился мнением относительно 2020 года и коронавирусной пандемии, которая затронула мир киберспорта. Волочай считает, что изначально он ожидал намного большего роста киберспорта, однако всё скатилось в рутину.