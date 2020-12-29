Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Дмитрий DM Дорохин поделился своим мнением относительно тиммейтов в команде. Киберспортсмен обратил внимание, что все находятся на одной волне уже достаточно давно и им нет смысла заниматься тимбилдингом. Данной мыслью он поделился в интервью на cyber.sports.ru.

В других командах, наверное, это важная часть. Но у нас все это уже налажено очень давно. Мы все общаемся, рофлим, мы на одной волне. И мы ее словили уже очень давно. Когда команда только собирается, и игроки мало знакомы друг с другом, не особо знают друг друга как личности, то там это важно.

Киберспортсмен также добавил, что между игроками нет никогда конфликтов, все просто разбирают важные моменты, смотрят реплеи и двигаются дальше.

Virtus.pro мультгейминговая организация и успехи есть не только у состава по Dota 2. Игрок команды Virtus.pro по CS:GO Марэк YEKINDAR Галинскис поделился своим мнением относительно коллектива и месте его в списке лучших в рейтинге. Киберспортсмен заявил, что пока не считает «Медведей» тир-1 коллективом, так как они выиграли всего-лишь один турнир.