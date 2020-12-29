Бывший тренер команды Cloud9 по CS:GO Александр kassad Трифунович может продолжить свою работу под эгидой российской организации EXTREMUM вместе со своими бывшими тиммейтами из команды 100 Thieves.

Тренер состава Cloud9 по CS:GO Александр Kassad Трифунович покинул организацию. Данную информацию опубликовал у себя в твиттере менеджер команды Генри HenryG Грира, заявив, что данное решение было принято из-за серьёзных конфликтов тренера с капитаном команды Алексом ALEX МакМикином. Тематика споров состояла из разного понимания игровых вопросов.

Возможный состав EXTREMUM:

Аарон AZR Вард;

Джей liazz Трегиллгас;

Шон Gratisfaction Кайвай;

Йоаким jkaem Мирбустад;

Александр kassad Трифунович (тренер).

Ранее в сети появилась информация о том, что игрок в CS:GO Йоаким jkaem Мирбустад может присоединиться к российской киберспортивной организации EXTREMUM. Данную информацию опубликовал у себя инсайдер Ярек DeKay Льюис со ссылкой на личную информацию.