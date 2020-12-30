В Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» завершился матч между сборными России и Австрии, который проходил в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Победу со счетом 7:1 одержала сборная России.

Подопечные Игоря Ларионова довели счет до разгромного еще в первом периоде: дублем отметился нападающий Василий Подколзин, буллит реализовал Родион Амиров, еще одну шайбу забросил Марат Хуснутдинов.

Во втором периоде был забит единственный гол Австрии: отличился форвард Сенна Питерс.

В заключительной двадцатиминутке сборная России забросила еще три шайбы, точные броски на счету Артемия Князева, Егора Афанасьева и Арсения Грицюка.

В следующем туре сборная России сыграет со Швецией. Матч состоится 31 декабря и начнется в 5:30 мск.