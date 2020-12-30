В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Хартвалл-Арена» состоится матч между «Йокеритом» и петербургским СКА. Команды встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ сегодня, 30 декабря, игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Для обеих команд этот матч станет последним в уходящем году. Любопытно, что именно «Йокерит» и СКА открывали текущий сезон — финский клуб одержал крупную победу (6:0).

В предыдущем матче СКА нанес гостевое поражение «Сочи», выиграв 4:1. Нападающий Андрей Кузьменко отметился хет-триком в третьем периоде. «Йокерит» в прошлой игре уступил в овертайме ярославскому «Локомотиву» (3:4).