Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев признался, что уход Александры Трусовой и Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко задел его за живое.

«Конечно. Ведь иначе мы бы заняли весь пьедестал на чемпионате России, и вся тройка на чемпионате мира представляла бы «Самбо-70». Если отвечать на ваш вопрос, то такое бывает в жизни», — сказал Лайшев в интервью для «Спорт-Экспресс».

Специалист подчеркнул, что в данной ситуации пострадало дело. По его мнению, всегда нужно думать масштабно, а не поддаваться сиюминутным увлечением. В Трусову и Косторную было вложено много сил коллектива, добавил специалист.

Напомним, Косторная пропускала чемпионат России из-за коронавируса. Трусова завоевала бронзовую медаль, чисто исполнив обе программы, но это не гарантировало ей попадание на чемпионат мира: ФФККР дала путевки на турнир только фигуристам, занявшим первые места.