Сборная Канады одержала разгромную победу над Швейцарией в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Игра проходила в Эдмонтоне (Канада) и завершилась со счетом 10:0 в пользу хозяев.

В составе победителей дублями отметились Джейкоб Пеллетье и Куинтон Байфилд, еще по одной шайбе забросили Филип Томасино, Дилан Козинс, Райан Судзуки, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти и Кейден Гуле.

Вратарь канадской команды Девон Леви оформил первый шат-аут на турнире, отразив все 15 бросков швейцарцев по воротам.

Это вторая победа сборной Канады с разгромным счетом: на старте турнира «кленовые листья» забросили 16 шайб сборной Германии. Во второй встрече канадцы обыграли Словакию со счетом 3:1. Для Швейцарии это поражение стало третьим подряд на МЧМ-2021.