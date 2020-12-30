Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о работе олимпийской чемпионки Алины Загитовой в телепроекте «Ледниковый период» на Первом канале.

«Я смотрел почти все выпуски «Ледникового периода». Да, у нее есть небольшое стеснение, скромность, но все проходят через это. Самое главное, чтобы у Алины была вера в себя. А с этим проблем нет», — сказал Лайшев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Специалист подчеркнул, что Загитова всё всем доказала, выиграв Олимпийские игры, чемпионат мира и чемпионат Европы.

«Сейчас она учится в высшем учебном заведении. Думаю, у Загитовой все впереди. Станет хорошим журналистом. Во всяком случае мы за нее спокойны. На кусок хлеба она всегда заработает», — добавил Лайшев.

Напомним, в декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру и с тех пор не принимала участие в соревнованиях. Фигуристка сосредоточилась на ледовых шоу и телевизионном проекте, а также на учебе в университете. При этом Алина продолжает тренировки в группе Этери Тутберидзе.