Нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Чинахов из-за травмы не смог доиграть матч с Австрией на МЧМ-2021 в Эдмонтоне (Канада).

Форвард «Авангарда» получил повреждение в первом периоде в эпизоде, в котором он заработал буллит для Родиона Амирова.

Игра завершилась крупной победой сборной России со счетом 7:1. Помимо Амирова, по шайбе забросили Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк, дублем отметился Василий Подколзин.

Напомним, молодёжный чемпионат мира в Канаде завершится 6 января, все матчи проходят в Эдмонтоне.. Сборная России попала в группу В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.