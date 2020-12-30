Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов ответил на вопрос о состоянии нападающего Егора Чинахова, который получил травму в матче с Австрией на МЧМ-2021.

«Ничего не могу сказать о состоянии Чинахова. Мы ждём более подробных данных о его состоянии, ждём, что скажут доктора. Надеюсь, он сможет сыграть в следующем матче», — сказал Ларионов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, Россия обыграла Австрию со счетом 7:1. Чинахов получил повреждение в первом периоде в эпизоде, в котором он заработал буллит для Родиона Амирова. Помимо Амирова, по шайбе забросили Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк, дублем отметился Василий Подколзин.

МЧМ-2021 в Канаде завершится 6 января, все матчи проходят в Эдмонтоне. Сборная России попала в группу В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.