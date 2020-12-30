Российская фигуристка Елизавета Нугуманова ответила на вопрос, за что похвалила бы себя в письме Деду Морозу.

«Написала бы ему, что я преодолела себя после перелома ноги. Было тяжело. Я каталась с переломом и думала, что это растяжение, постоянно перебарывала себя, надеясь, что все пройдет», — рассказала Нугуманова в интервью для «Матч ТВ».

По словам спортсменки, потом она узнала о переломе, начала на этом зацикливаться, и нога стала болеть сильнее. Она призналась, что с болью заходила на прыжки и испытывала неприятные ощущения. Однако фигуристке удалось полностью восстановиться и набрать форму, необходимую для исполнения прыжков.

«К тому же уже после травмы я выступила на Гран-при в Москве и попала в сборную на чемпионате России — это все большой шаг вперед для меня. Надеюсь, что дальше я буду двигаться только вверх», — сказала Нугуманова.

Напомним, на чемпионате России в Челябинске Нугуманова заняла шестое место, а среди взрослых участниц стала третьей.