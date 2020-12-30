Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен оказал помощь людям, пострадавшим от землетрясения в районе хорватского города Петринья.

На своей странице в «Инстаграме» Ловрен написал, что готов бесплатно поселить в своем отеле в городе Новалье 16 семей. Рассчитывать на размещение могут семьи с детьми.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло во вторник, 29 декабря. Пострадавший город находится примерно в 50 км от Загреба, столицы Хорватии. В результате катастрофы многие здания в городе были разрушены, погиб 12-летний ребёнок.

Ловрен открыл четырехзвездочную гостиницу на острове Паг в 2018 году, она вмещает 17 апартаментов.

Хорватский защитник присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно, до этого он защищал цвета английского «Ливерпуля» с 2014 по 2020 год.