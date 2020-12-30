Российская фигуристка Елизавета Нугуманова поделилась планами на вторую часть сезона-2020/21.

«На данный момент я готовлюсь к финалу Кубка России в феврале. О других стартах у нас не было пока никакой информации. Мы, в общем-то, и не знаем ничего, что не знали бы журналисты», — сказала Нугуманова в интервью «Матч ТВ».

Спортсменка призналась, что очень расстроилась из-за отмены чемпионата Европы и других стартов. По словам Нугумановой, в этом сезоне она собиралась выступить на двух этапах Гран-при, а не на одном, как получилось из-за коронавируса.

«Гран-при в Москве прошел как национальный чемпионат. Можно сказать, что у нас было два чемпионата России», — сказала Нугуманова.

Напомним, Нугуманова тренируется в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына. На чемпионате России она заняла шестое место, а среди взрослых участниц стала третьей.