Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала видео всех голов, забитых в матче между сборными России и Австрии на групповом этапе молодежного чемпионата мира.

Турнир проходит в Эдмонтоне (Канада). Команда Игоря Ларионова разгромила австрийцев со счетом 7:1. Один из лидеров сборной России Егор Чинахов получил травму в первом периоде и заработал буллит, который был реализован Родионом Амировым.

Помимо Амирова, по шайбе забросили Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк, дублем отметился Василий Подколзин.

МЧМ-2021 в Канаде завершится 6 января, все матчи проходят в Эдмонтоне. Сборная России попала в группу В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.