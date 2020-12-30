Бывший российский фигурист Андрей Депутат согласился с мнением Евгения Плющенко, что судьи поставили низкие оценки за короткую программу Александры Трусовой на чемпионате России.

«Естественно, сказано это было на эмоциях. Но доля истины в словах Жени есть, и его мнение я частично разделяю. Я понимаю, почему Плющенко недоволен», — сказал Депутат, слова которого приводит «Команда России».

При этом Депутат подчеркнул, что в произвольной программы оценки были выставлены справедливо.

«В короткой программе — да, пожалуй, Трусову зажали, недооценили её катание. Но нужно помнить ещё вот что: судьи очень любят чистое и стабильное катание», — сказал Депутат.

Он напомнил, что перед чемпионатом России Трусова выступала неровно, допускала ошибки и падала. Но в Челябинске Александра всё сделала хорошо, подчеркнул Депутат.

Трусова заняла третье место на чемпионате России, уступив Анне Щербаковой и Камиле Валиевой.