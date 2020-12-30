На среду, 30 декабря, в России выявлено 26 513 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день в стране сделано более 90,2 миллионов тестов на COVID-19. В общей сложности инфицированы 3 131 550 россиян: из них 56 426 человек скончались, 2 525 418 — выздоровели.

За последние сутки из жизни ушли еще 599 человек. 29 235 россиян были выписаны по выздоровлению. У 549 706 человек заболевание находится в активной стадии.

Самый большой прирост инфицированных по-прежнему наблюдается в Москве: за минувшие 24 часа в столице зафиксированы 5105 новых случаев. В Санкт-Петербурге добавились 3764 пациентов, в Московской области — 1608.