Российский боксер-профессионал Александр Поветкин, выступающий в тяжелой весовой категории, назвал главное событие уходящего 2020-го года.

«Это, конечно, рождение сына», — сказал спортсмен в интервью РИА «Новости».

Боксер признался, что для него не было принципиально, чтобы родился именно мальчик, однако он всё равно был этому рад.

«Я хотел ребенка. Но да, не буду отрицать: сын есть сын», — сказал Поветкин.

По словам боксера, описать эмоции от рождения ребенка невозможно. Он подчеркнул, что больше всего радовался тому, что малыш появился на свет здоровым.

Александр также сравнил эмоции от рождения первого и второго ребенка.

«Трудно сравнивать. Тогда мне было 22. И сейчас у меня отличные отношения с дочкой, мы с ней прекрасно общаемся. Она уже взрослая – ей 19. Я одинаково люблю и дочку, и сына», — сказал Поветкин.