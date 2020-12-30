Российский фигурист Георгий Куница рассказал, как изменились тренировки после ухода из группы Этери Тутберидзе. Спортсмен перешел в парное катание и теперь занимается в Санкт-Петербурге в клубе Тамары Москвиной.

«Наверное, теперь тренировки проходят немного спокойнее. Равномернее, методичнее, определенное количество повторений — не больше. Мне все нравится. Стараемся выполнять все замечания», — сказал Куница в интервью Sport24.

Фигурист отметил, что его основным тренером является Артур Минчук, а Тамара Москвина помогает им, когда есть время.

Куница признался, что из-за карантина долго не выходил на лёд, а после возвращения уже успел сменить партнершу.

«Когда открыли каток, вышли, и первое время я катался с Катей Сторублевцевой. Сейчас же я в паре с Женей Тумановой. На соревнованиях пока не выступали, планируем уже в новом году», — сказал Куница.