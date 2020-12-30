Российский боксер-профессионал Александр Поветкин, выступающий в тяжелом весе, поделился мнением о своей победе над Диллианом Уайтом и подчеркнул, что не считает её главным событием 2020 года.

«У меня есть только главное событие – рождение сына. А остальное не хочется распределять. Любое начинание хочется делать хорошо», — сказал Поветкин в интервью РИА «Новости».

Боксер отметил, что в начале того боя у него не всё пошло как надо, однако он уже проанализировал свои ошибки и работает над их исправлением.

«Ну, он (Уайт) любит говорить, поэтому пусть говорит. Что мне ему сказать… Это их дело. Я нормально ко всему отношусь. За глаза они меня могут хоть побить (смеется), в этом ничего страшного», — поделился Александр мнением о сопернике.

Поветкин также ответил на вопрос, как воспринял заявление Уайта, усомнившегося в том, что россиянин заболел коронавирусом.

«Это его предположение. Для него-то это лучше… После такого серьезного нокаута у него больше времени на отдых. У меня есть все документы, как это может быть фикцией?» — сказал Поветкин.

Он подчеркнул, что планирует еще раз встретиться с Уайтом, поскольку у них подписан контракт на реванш.