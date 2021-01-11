Российский полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может остаться в клубе при определённых условиях.

Об этом сообщил футбольный комментатор Константин Генич, слова которого цитирует портал Москва.ру. По словам Генича, ситуация с Дзагоевым проста: ЦСКА предложит игроку контракт с существенным понижением зарплаты, а футболист с большой долей вероятности согласится.

По словам Генича, также не каждый клуб захочет подписать Алана Дзагоева, если он станет свободным агентом, поскольку у него большая «лазаретная история». Также комментатор отметил, что ЦСКА может сохранить футболиста, поскольку после завершения карьеры Дзагоев может продолжить работу в клубе уже на административной должности.

Напомним, действующий контракт Алана Дзагоева с ЦСКА заканчивается 30 июня 2021 года.