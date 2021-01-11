Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил болельщикам, которых расстроила победа сборной России в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Ранее Губерниев пообещал, что в прямом эфире съест ботинок, если команда продлит безмедальную серию до 50 гонок.

«Меня поражает реакция людей, которые заявляют, что расстроены победой России, потому что хотели посмотреть, как я буду есть свой ботинок. Хочу сказать всем, кто не верит в наш биатлон: идите вы в попу. Только и всего», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Комментатор подчеркнул, что своими действиями хотел отвлечь внимание от неудач сборной России, но в первую очередь он радуется возможности переживать за отечественный биатлон и плакать в прямом эфире. Губерниев признался, что сильно истосковался по таким победам и эмоциям, поэтому победа в смешанной эстафете сейчас сравнима с успехом на чемпионате мира.