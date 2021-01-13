Российский продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская ответила на просьбу подписчика высказать честное мнение о тренере Этери Тутберидзе.

В своем «Инстаграме» в разделе «сторис» Рудковская устроила интерактив «Вопрос-ответ», и один из подписчиков попросил супругу Плющенко высказать честное мнение об Этери Георгиевне Тутберидзе.

«Моё мнение о ней она знает», — написала Рудковская, добавив короткий видеоролик, на котором Евгений Плющенко как будто бы подмигивает Этери Тутберидзе под песню Джоржа Майкла «Careless Whisper».

Напомним, в академию «Ангелы Плющенко», которой занимается и Рудковская, в 2020-м году перешло сразу несколько фигуристок группы Этери Тутберидзе, в частности двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная.