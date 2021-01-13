Комментатор и ведущий студии Maincast по Dota 2 Виталий v1lat Волочай высказался о решении подписать второй состав команды Virtus.pro директором организации Сергеем Гламаздой. По его словам, CEO является гением. Этими мыслями комментатор поделился в твиттере.

Ранее директор киберспортивной организации Virtus.pro Сергей Гламазда заявил, что состав по Dota 2 Team Generation является вторым ростером. Коллектив вышел в первый сезон Dota Pro Circuit 2021. Коллектив будет играть под тегом VP.Prodigy.

Состав VP.Prodigy выглядит следующим образом:

Евгений Noticed Игнатенко

Денис larl Сигитов

Pierre

Максим forsemajor Мерецкий

IALREADYVOTED

Матчи второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021 для СНГ региона будут проходить с 18 января по 26 февраля. Восемь коллективов будут бороться за два слота в первый дивизион DPC 2021.